La Francia ha fallito

(Di giovedì 31 agosto 2023) C’era una volta la grandeur. E c’era una volta la, laica e repubblicana, punto di riferimento per i dissidenti, gli irregolari, i diseredati di mezzo mondo. A cominciare dagli abitanti colti delle ex colonie che si erano formati a Parigi e che anche quando si opponevano allareale lo facevano in nome dei valori e del radicalismo francesi. Laaveva saputo trasformare le sue ex colonie in zone di influenza, favorendo l’installazione al potere di suoi uomini, continuando nei suoi traffici, ponendosi come una potenza militare, politica, culturale. L’unica dell’Europa continentale. Quellanon esiste più da qualche anno. Per quanti sforzi si siano fatti per tenerla in vita, ora tutte le falle malamente occultate o coperte sembrano allargarsi a dismisura. Prima di tutto in Africa, in ...