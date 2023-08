La Ferrari sbarca a Monza | Leclerc e non solo | salti di gioia per i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nel weekend all’Autodromo ditorna, finalmente, la Formula 1 per una gara tutta da vivere. Sulla pista dell’Autodromo Nazionale diandrà in scena il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Dopo la nona vittoria consecutiva di Max Verstappen, ottenuta proprio in casa nel Gran Premio d’Olanda, il campione della Red Bull ha eguagliato il record dell’ex, Sebastian Vettel, nella classifica iridata ed è pronto a farlo completamente suo proprio qui in Italia, nella casa della Scuderia Rossa. Sainz esono chiamati al riscatto e davanti ai proprinon possono proprio lasciare che gli avversari possano imporsi. In una recente intervista, proprio il monegasco ha affermato di non aver certo paura di Max Verstappen nonostante l’ammissione dell’inferiorità della macchina in ...