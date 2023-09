La favola della corsa dei 100 e dei 5mila metri di Giorgetti è una bugia grande come una casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ciò che dà più fastidio, ma forse è un fatto personale, dell’attuale governo di destra-centro e dei suoi esponenti, non è tanto la matrice ideologica conservatrice, ognuno ha legittimamente le sue idee, quanto piuttosto l’ostentata ipocrisia che consiste molto semplicemente nell’ignorare le recenti promesse elettorali. Portato ail bottino elettorale ci si dimentica degli impegni assunti di fronte a milioni di elettori secondo il vecchio motto: scusate, abbiamo scherzato. Anche il prudente ministroè caduto in questa arrogante trappola retorica. Al giornalista che gli chiedeva se nella prossima finanziaria ci fosse posto per i pezzi forti promessi, il ministro se l’è tranquillamente cavata dicendo che la gara non è sui 100 ma sui 5.000, intendendo con questo forse i cinque anni di legislatura. Prendere tempo, ...