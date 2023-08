si trova sul luogo dell'incidente. E' accorsa per sapere di più della fine dell'amato cugino. Kevin Laganà aveva appena 22 anni, originario di Messina, era arrivato 19enne al nord per lavorare."Come si fa a dire che erano a pezzi, sono persone non puzzle", spiega, una cugina di Kevin al quotidiano. "Sono arrabbiata, non so chi ha sbagliato ma cinque persone investite non sono un ...Giulia Ciarapica conMaroni di Marco Ribechi Da Lucia di Lammermoor a Madame Bovary, quando l'opera entra nel ... "Follia, amore esono i capisaldi dell'opera romantica - spiega ...

La disperazione di Cinzia, cugina del più giovane degli operai morti: 'Non sappiamo come dirlo al papà' TGLA7

"Non sappiamo come dirlo al papà, è un dolore troppo grande. Non ci sono parole". Si copre il volto e parla con fatica Cinzia, cugina di Kevin Laganà, 22 anni, la più giovane delle cinque vittime dell ..."Non aveva paura di niente Kevin, lavorava di giorno e di notte. Da due anni aveva trovato questo lavoro" racconta Melania che per Kevin Laganà, la più giovane delle vittime dell'investimento di ...