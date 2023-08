La disperazione della famiglia di Kevin Laganà | il più giovane degli operai morti a Brandizzo | «Lavorava giorno e notte | non temeva niente»

Leggi su open.online

(Di giovedì 31 agosto 2023) «Non si può morire così». A dirlo è Melania, che per– la piùvittima travolta da un treno regionale senza passeggeri vicino alla stazione di, sulla linea Milano-Torino – era come una mamma. «Non aveva paura didie di. Da due anni aveva trovato questo lavoro», dice la donna a Repubblica aggiungendo, inoltre, di aver visto il 22enne «l’ultima volta ieri (mercoledì 30 agosto, ndr), poi è uscito come sempre per lavorare. Non ho mai pensato che fosse un lavoro pericoloso, in teoria non lo è, quando fai manutenzione e non c’e nessuno sui binari. Io gli dicevo comunque di stare attento ma sono cose che si dicono». Die suo fratello, la donna ricorda: ...