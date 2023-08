La “dea bendata” torna a baciare l’Irpinia | registrata una doppia vincita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna. Secondo quanto riportato dal portale Agipronews in provincia di Avellino sono state centrate due vincite da 12.975 e da 9.500: una per il comune di Montemiletto e l’altra ad Ariano Irpino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768 milioni dall’inizio dell’anno.dunque si conferma ben voluto dalla “Dea” dopo che lo scorso febbraio fu centrato il “6” da record per il Superenalotto ad Atripalda. E non solo. In centro città con un “Gratta e vinci” da 5 euro “sfida” furono vinti 500mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.