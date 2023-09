La Cedu condanna l’Italia | violati i diritti di una bimba nata da maternità surrogata

(Di giovedì 31 agosto 2023) La Corte europea deiumani (. Per i giudici il nostro Paese ha violato la Convenzione europea deiumani non avendo riconosciuto legalmente il rapporto di filiazione tra un padre biologico ed una bambina,nel 2019 in Ucraina con la. Così facendo la piccola è diventata di fatto un’apolide. La Corte di Strasburgo ha infatti osservato che, come rilevato in altri casi precedenti, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, il diritto interno deve prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra un bambino nato attraverso un accordo di gestazione per altri all’estero e il padre intenzionale, qualora questi sia il genitore biologico.i ...

Lal' Italia . Secondo l'organo di Strasburgo, Roma ha violato i diritti di una bambina nata nel 2019 in Ucraina con il ricorso alla maternità surrogata , impedendo il riconoscimento legale ...I dettagli I giudici dellaritengono che i tribunali italiani non siano stati in grado di prendere una rapida decisione per tutelare l'interesse della ricorrente ad avere un rapporto giuridico ...La bimba 'è stata tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale', e 'i tribunali italiani hanno fallito nell'adempiere all'obbligo di prendere una ...

L’Italia è stata condannata per aver violato i diritti di una bambina nata con il ricorso alla maternità surrogata. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che alla bimba, nata nel 2019 in ...Min. di lettura Scuro Chiaro In Italia, pochi temi sono tanto carichi di complessità e controversia quanto quello della PMA, in particolare quando si parla di Gestazione per Altri. Specialmente in que ...