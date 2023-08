La causa contro la catena di fast food | I panini sono più grandi in foto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Class actionBurger King. Un giudice della Florida, negli Stati Uniti, ha stabilito che Burger King dovrà affrontare una class action che accusa ladi pubblicità ingannevole. Non è la prima volta che popolari catene dinegli Stati Uniti subiscono questo tipo di denunce, da...

...calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione... soglia che non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce unaostativa ...Alcune volte, infatti, occorre l'assistenza qualificata di un legale , il quale è l'unico a poter patrocinare unain tribunale. Si pensi ad esempio al giudizio che bisogna intraprendere...... giunta nel frattempo al giorno numero 554, riportano offensive di Kievil territorio russo. ... anche se l'avanzata "è estremamente difficile" adel "numero di campi minati e di ...

Grayscale vince causa contro SEC per lanciare primo ETF Bitcoin LA STAMPA Finanza

La causa contro Burger King è stata intentata nel marzo 2020, in particolare sui famosi Whopper: nelle foto grandi il doppio che nella realtà. La catena, si legge nell denuncia, "si vanta di offrire p ...Pisa affronta un'altra partita complicata contro Modena, con Aquilani che deve attingere alla totalità della rosa a causa di diversi indisponibili. Torregrossa, Caracciolo e Barberis potrebbero far pa ...