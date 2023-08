La Brabham Bmw BT52 di F.1 in mostra alla House of Bmw di Milano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 agosto 2023)(ITALPRESS) – Resterà esposta fino al 15 settembre nellaof Bmw in Via Monte Napoleone 12 laBMWcon cui Nelson Piquet conquistò il titolo piloti nel Mondiale di Formula 1 nel 1983. Concepita come luogo di incontro, di relazione e di dialogo con gli amici del brand, i clienti e tutti gli stakeholder, laof bmw di via Monte Napoleone 12 ha ospitato a partire da aprile di quest’anno numerose iniziative legate al mondo della creatività, dello sport, della cultura, del lifestyle e dell’innovazione di prodotto all’insegna della mobilità sostenibile e del dinamismo con nuovi modelli come la Bmw i5 e la XM. Ecco perchè rappresenta il luogo ideale anche per accogliere una vettura come laBmwche simboleggia l’incontro tra la ...