Ken il Guerriero Hokuto no Ken – 40 Anni di Potenza e Celebrazione a Hokkaido

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 31 agosto 2023) È unversario importante per uno dei manga più impattanti e influenti della storia, e per festeggiare degnamente, Ken ilno Ken) sta collaborando in modo stupefacente con la città di. Questa collaborazione straordinaria prenderà vita dal 26 agosto al 31 ottobre attraverso una serie di eventi a tema, che permetteranno ai fan di immergersi ancora una volta nell’universo di uno dei capolavori più riconosciuti del panorama nipponico. Kenshiro – Gamerbrain.net40dino Ken: Un Tributo all’Opera Eterna di Hara e Buronson Con 40alle spalle,no Ken continua a dimostrare la sua impareggiabile influenza. Lavoro congiunto di Tetsuo Hara e Buronson, il manga rappresenta una pietra miliare nella storia ...