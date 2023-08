Kanye West | pantaloni abbassati con la moglie Bianca Censori sul taxi a Venezia Kim Kardashian «imbarazzata» per la foto equivoca

(Di giovedì 31 agosto 2023)è stato paparazzato con la. Alcuni momenti del loro giro in barca sono diventati virali e nelle ultime ore sono tantissime le ipotesi che girano sul perché il famoso artista stesse con il lato B in bella mostra. Kim, exdel rapper, pare sia moltodall’accaduto e si è detta preoccupata per l’immagine che l’ex marito e padre dei suoi figli stia dando in Italia. Ma scopriamo cosa è successo. Scandalo ae suahanno fatto molto discutere l’opinione pubblica per gli outfit indossati a Firenze negli scorsi mesi, mentre oggi, ...

è stato sorpreso in atteggiamenti decisamente ambigui e ha suscitato non poche polemiche in Italia e all'estero. In un video si vede il notissimo rapper intento a mostrare il suo ...Dopo un breve passaggio a Firenze, e dopo avere preso parte al concerto di Travis Scott a Roma,(o Ye, come si fa chiamare ora il rapper) è finito a Venezia, dove non ha mancato di dare spettacolo di sé. Qui, infatti, il 46enne è stato paparazzato durante un giro in barca con la ...Nelle ultime ore si sta parlando molto die sua "moglie" (non si sa se i due si siano sposati ufficialmente). Il rapper e fashion designer è stato avvistato con i pantaloni abbassati in barca a Venezia assieme alla compagna, dando ...

Kanye West a Venezia al centro di uno scandalo: di cosa è accusato La7

Il Festival di Venezia si è appena aperto, ma è già scoppiato il primo scandalo. Tutto 'merito' di Kanye West e la moglie Bianca Censori ...Kanye West è stato sorpreso in atteggiamenti decisamente ambigui e ha suscitato non poche polemiche in Italia e all’estero.