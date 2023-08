Kanye West è in Italia con la compagna Bianca Censori I due sono stati paparazzati durante in atteggiamenti equivoci su un taxi acqueo a Venezia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 31 agosto 2023)è ingià da qualche settimana: poco tempo fa, infatti, era stato paparazzato a Prato, dove pare sia andato per cercare tessuti di alta qualità per le sue collezioni. Ma in queste ultime ore si sta parlando parecchio di lui (e della moglie) per tutt’altro. I due, infatti,paaparazzati a, a bordo di un motoscafo, mentre sembra fossero impegnati in un momento molto più che intimo. Fatto che potrebbe portare a una multa per atti osceni in luogo pubblico. ...