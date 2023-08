Juventus | Yildiz rinnova fino al 2027

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – La Juve blinda Kenan, 18enne gioiello delle settore giovanile bianconero, con il rinnovo del contrattoal. “Kenancon laal. – si legge sul sito ufficiale del club bianconero – L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo contratto dopo settimane indimenticabili. Prima la tournée negli Stati Uniti con la Prima Squadra, poi l’esordio in Serie A, a Udine, nel successo contro l’Udinese lo scorso 20 agosto e, qualche giorno fa, la prima volta all’Allianz Stadium, contro il Bologna”. “Il rinnovo chiude un agosto pieno di sogni realizzati. La firma, e i momenti speciali appena citati, sono il punto d’arrivo di tutto il lavoro svolto dal ...

Prosegue la politica di valorizzazione dei giovani in casa. Così si spiega la promozione in prima squadra di Kenan, il talento classe 2005 che ha stregato Massimiliano Allegri nel pre campionato per le proprie doti tecniche. Il tecnico ...Kenan, attaccante della, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato Kenan, attaccante della, ha rinnovato ufficialmente il suo ...La Juve blinda Kenan, 18enne gioiello delle settore giovanile bianconero, con il rinnovo del contratto fino al 2027. 'Kenanrinnova con lafino al 2027. - si legge sul sito ufficiale del club bianconero - L'attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo ...

UFFICIALE - La Juventus blinda Kenan Yildiz: rinnovo fino al 2027 Tutto Juve

La Juventus con il rinnovo di Yildiz fino al 2027 ha evitato un pericoloso scivolone, con il contratto al 2025 il giocatore avrebbe potuto chiedere a giugno 2024 la cessione a prezzo ...La Juventus si tiene stretta Kenan Yildiz. Il classe 2005, che ha trovato i primi minuti in Serie A contro Udinese e Bologna, ha rinnovato il contratto con il club bianconero. Il turco, che aveva… Leg ...