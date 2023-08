Juventus | parla Galeone | “Bianconeri incompleti | il rimpianto di Allegri è Milinkovic-Savic”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Con la sessione di calciomercato che sta per giungere ormai al termine, l’ex allenatore Giovannisulle pagine della Gazzetta dello Sport ha tracciato un bilancio su quanto fatto dalla. In particolare, il mentore di Massimilianosi è soffermato sull’ipotesi di scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, poi non concretizzatosi: “Dusan è meglio di Romelu. Lo scorso anno ha avuto la pubalgia che è un guaio terribile, ma adesso sembra in crescita e i gol nelle prime due giornate lo dimostrano”, dice. “Piuttosto – continua –. io ho sperato che iprendessero un altro attaccante. Fossi stato nellaavrei ingaggiato anche Arnautovic, un attaccante tecnico che sa mandare in porta i compagni”. Ma i rimpianti sono altri: ” Ildi mercato di ...