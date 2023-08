Juve | si lavora per blindare Chiesa | rinnovo in vista

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lantus è pronta ad iniziare la trattativa per ildi contratto di Federico. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, lantus avrebbe messo nel mirino ildi contratto di Federico. L’esterno della Nazionale ha infatti un contratto in scadenza nel 2025 che deve essere prolongato al più presto. Dopo essere stato un possibile uomo mercato nell’ultima estate,potrebbe quindi diventare il nuovo pilastro dellatargata Giuntoli. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

15.30 - Laha preso dal Werder Brema Dikeni Salifou ( ECCO CHI E' ) 14.00 - Marcos Antonio ... 12.45 - Il Cagliariper i rinforzi last minute sul mercato, ma allo stesso tempo si cautela sul ...Amrabat, il Manchester Unitedper il centrocampista: la formula dell'operazioneCome abbiamo detto, dunque, il futuro di Amrabat potrebbe essere in Premier League; stando a quanto riportato da ...... massima serietà: lascia fare, gestisce qualche momento di frustrazione,per ottenere il ... E l'azzardo era Lukaku : lanon c'era più e il Real, al quale era stato offerto dall'agente ...

Pochi movimenti in entrata per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, ma il lavoro di Giuntoli si è visto soprattutto sui conti interni: secondo un'analisi.Il tempo stringe e gli incastri necessari sono sempre gli stessi. Ma la speranza è l'ultima a morire, in questo caso è Alvaro Morata che spera ancora di poter affrontare il terzo trasferimento della p ...