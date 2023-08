Juve | retroscena Bonucci | ecco a quanto ammonta la buonuscita

Commenta per primo Rapporti tesi, tesissimi, meno che ai minimi termini. Però tra una per e una frecciata pubblica, Leonardo Bonucci attraverso il proprio entourage e lahanno pure raggiunto un accordo sulla buonuscita, comunque la si voglia chiamare. Incassati i primi due mesi di stipendio, l'ex capitano incasserà anche circa altri 2 milioni di euro netti. ...ILLAZIO - Sino a quest'oggi, l'intenzione e la volontà dell'ex Milan e Inter erano chiare. Bonucci attendeva la mattinata di oggi per capire se ci fossero stati spiragli per aprire a un ...Pierre Gasly , pilota di F1 dell' Alpine , ha parlato a Sky in vista del GP d'Italia . L'occasione è stata propizia per svelare unriguardo alla scelta del numero con cui correrà a Monza : il 10.

Juve-Bologna, alta tensione fuori dallo spogliatoio di Di Bello: il retroscena Corriere dello Sport

Alessio De Giuseppe di Dazn ha parlato delle milanesi e del Napoli, soffermandosi poi anche su Rudi Garcia e il retroscena direttamente dalla partita.Bonucci si appresta a trasferirsi a Berlino, precisamente all'Union Berlino. Il difensore però sperava in un'accelerata last minute della Lazio.