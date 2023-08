Juve | Pjaca passa al Rijeka | i dettagli

alla quale Giuntoli sta sottoponendo il tetto degli ingaggi bianconeri non può prescindere dal sistemare gli ultimi esuberi. Piazzato, rimane da risolvere la questione più scottante e anche quella più complicata: . L'ex capitano è fuori dal gruppo, ha chiesto il rientro, ha mosso mari e monti anche a livello sindacale, ma nel ...Commenta per primo Ha deciso Marko, tornerà in Croazia. Ma non nella sua Dinamo Zagabria: è il Rijeka a puntare su di lui dopo otto anni e mille infortuni di, almeno in termini di titolarità del cartellino.E' ancora il calciomercato a tenere banco in questo finale del mese di agosto in casa Juventus ma non solo. Manca ormai poco al gong. Venerdì sera si concluderanno le trattative di questa sessione ...

Pjaca via dalla Juve: domani la partenza per la Croazia. L’attaccante dice definitivamente addio ai bianconeri Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, è in fase di definizione il passaggio di Pja ...Più complicata invece sembrerebbe essere l'uscita di Pjaca: la Juventus vorrebbe infatti cedere l'esterno classe '95 a titolo definitivo e per lui si sarebbe palesato in maniera più concreta ...