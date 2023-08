Juve | il West Ham accelera | tentativo last minute per Kostic

(Di giovedì 31 agosto 2023) IlHam c'è, c'è ancora. Ma non ha più un momento da perdere per arrivare a Filipe i tecnicismi burocratici...

Juve, ritorno di fiamma del West Ham per Kostic Calciomercato.com

La Juventus in queste ultime ore di calciomercato sta lavorando ... il centrocampista della Vecchia Signora che è tanto desiderato dal West Ham. Infatti, queste sono ore calde per la squadra inglese, ...In casa Juve le ultime ore di mercato sono dedicate alle cessioni: al momento non si paventa il classico colpo last minute. Giuntoli aveva messo gli occhi su Lukaku e Berardi ma sapete come è finita.