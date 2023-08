Juve | Bonucci | la decisiva mossa di Lucci per portarlo a Berlino E Sarri

Il pensiero disi è trasferito in Germania ma il suo pensiero è per i tifosi bianconeri: " Saluterò i tifosi della, ci sarà modo per farlo", ha dichiarato prima di superare i ...L'exporta esperienza, Gosens gol e spinta sulla fascia, ma il segreto della solidità della squadra della capitale della Germania è nelle parate di Frederik Ronnow . Il 31enne portiere ...: fatta con l'Union Berlino, si pensa ad un tentativo per Amrabat Rimanendo sul fronte cessioni, la Juventus saluta Leonardoche è prossimo a diventare un calciatore dell'Union ...

Trattativa in fase avanzata per il trasferimento del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci all'Union Berlino Dopo i contatti con Genoa e Lazio degli ultimi giorni, Leonardo Bonucci è a un passo… ...Dopo che la soluzione auspicata dal difensore bianconero, la Lazio, non è andata in porto, l'ex capitano bianconero ha accettato la proposta dei Köpenickers ...