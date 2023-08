Juve | Allegri ammette | ' Pensavo che tornare a vincere sarebbe stato più facile'

Massimilianoha parlato in una lunga intervista a Dazn Heroes. L'allenatore ha raccontato la sua scelta di tornare alla Juventus e le difficoltà incontrate nelle ultime ...... quello che riporterà al centro del progettogiocatori come Pogba, Chiesa e Vlahovic , quello '... I tre assi diinvece vengono da annate tribolate e puntano a riprendersi la scena. CHIESA - ...L'esterno serbo ha dato l'ok alla cessione, così come noto, lapuò provare a monetizzare sul suo addio. Inoltre, Massimilianoha già dimostrato di avere quelle soluzioni per ovviare, nel ...

Il mercato e l'arrivo di Giuntoli La Juventus, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è mossa in maniera meticolosa nella sessione di mercato concentrandosi molto sugli ...TORINO - Massimiliano Allegri è stato protagonista di una lunga e interessante intervista ai microfoni di Dazn. Dopo l'anticipazione dei giorni scorsi, l'allenatore della Juventus ha parlato e trattat ...