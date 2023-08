Joe Formaggio FdI | “La maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca” Donzelli | “No spazio per razzismo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Voglio vedere ladei cittadinidi. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così”. E’ bufera per le parole di Joe, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Veneto. Martedì sera, ospite alla trasmissione Focus sull’emittente locale Rete veneta,ha commentato il grande numero di arrivi di persone migranti in Italia quest’anno: “Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l’unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alladelle persone. Non possiamo fare diventare l’Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con ladi cittadini di colore scuro”, ha detto. Il consigliere 46enne non ha risparmiato anche altri interventi sul tema: “Non abbiamo bisogno di ...