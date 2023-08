Jeep celebra il 70anniversario del Trail Ride

(Di giovedì 31 agosto 2023) TORINO - Il marchioJamboree festeggiano quest'estate 70 anni di avventure in off - road estremo. Dal 1953 il Rubicon, noto come uno dei percorsi off - road più difficili al mondo, ...

IlJamboree copre circa 27 chilometri del terreno più difficile sui suoi trail. L'altitudine del percorso varia da circa 1.646 metri a più di 2.134 metri. Oggi, il Rubicon è considerato il più ...È uno stato d'animo per i proprietari diWrangler e questa campagna globalequesta comunità di sognatori e operatori che cercano di vivere una vita alimentata dalla libertà', ha ...Con una serie speciale, lal'uscita di produzione del pick - up Gladiator con motore EcoDiesel di 3.0 litri, annunciata anche per l'Europa. Negli Stati Uniti sarà infatti disponibile l'allestimento Rubicon FarOut, ...

