jannik sinner vince il derby italiano contro lorenzo sonego e passa al terzo degli us open - prestaz

ha vinto contro Lorenzo Sonego in tre set, 6 - 4 6 - 2 6 - 4. Ora l'altoatesino sfiderà uno tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka. Estratto dell'articolo di Federica Cocchi per www.gazzetta.itLORENZO SONEGO18.09 -- Sonego 3 - 1 - Mantiene la testa del secondo set18.01 -- Sonego 2 - 0 -fa subito il break nel primo game del secondo parziale e poi lo conferma

US Open 2023 Sinner-Sonego: Jannik domina il derby e liquida Lorenzo in tre set Virgilio Sport

Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New York, chiud ...Jannik Sinner rappresenta ad ora l'unica nota lieta per il tennis maschile in questi Us Open. Lorenzo Musetti è caduto subito mentre in queste ore c'è grande paura per Matteo Berrettini: il tennista ...