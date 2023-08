Jannik Sinner avanza agli US Open | “Mi spingo allo stremo | buon lavoro atletico New York distrae? Penso al tennis”

(Di giovedì 31 agosto 2023)ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US2023. Ilta altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. L’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia e può così proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione, dove ora affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e lo svizzero Wawrinka. Il numero 6 al mondo si è soffermato sulla partita nelle consuete dichiarazioni rilasciate a caldo sul campo: “Io e Sonego siamo molto amici, ci conosciamo molto bene. Dietro di lui ha un team molto valido e preparato.di avere risposto molto bene, sono soddisfatto della mia ...

