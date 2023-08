(Di giovedì 31 agosto 2023) "Era la partita che dovevamo fare, bisognava per forza forzare giocate e mandare tanti uomini sopra la linea della palla. La partita si è complicata perché nonriusciti a sbloccarla nel primo ...

il turno non era semplice". Così Vincenzoal termine della gara contro il Rapid Vienna e l'accesso alla fase a gironi della Conference League. "Questa Fiorentina si porta dietro il ...... Vincenzo, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SULLA GARA : '...il turno non era semplice, come l'anno scorso col Twente, abbiamo faticato col Rapid. Sono ...La squadra dicresce di intensità con ildel tempo e va vicina alla rete del vantaggio sul finale di primo tempo, con Nzola e Nico Gonzalez a creare diversi pericoli alla ...

Italiano, 'passare il turno non era semplice, siamo felici' Agenzia ANSA

"Era la partita che dovevamo fare, bisognava per forza forzare giocate e mandare tanti uomini sopra la linea della palla. (ANSA) ...La squadra di Fefé De Giorgi archivia senza troppe difficoltà alcuna la sfida di Perugia contro i baltici con qualche momento di affanno solo nel secondo set ...