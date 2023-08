Italia-Estonia 3-0 | seconda vittoria azzurra a Europei pallavolo

Perché il rischio in casi del genere è che tutto venga dato per scontato: l'non vale l'(e probabilmente nemmeno un posto tra le prime 8), ma almeno ha permesso agli azzurri di testarsi ...Gli azzurri si impongono a Perugia L'batte l'per 3 - 0 (25 - 17, 25 - 22, 25 - 20) oggi a Perugia nel match valido per la Pool A degli Europei maschili di pallavolo 2023 e conquista il secondo successo dopo quello ottenuto ...Romanò firma il punto del 13 - 9 a favore dell'. L'non molla, Teppan in attacco mette a terra il dodicesimo punto portando l'a due punti dall'14 - 12. Due ace di Galassi ...

Volley maschile, Italia batte Estonia 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) RaiNews

La squadra di De Giorgi non sbaglia neanche nella seconda partita degli Europei. Gli azzurri escono alla distanza ...L'Italia conquista la sua seconda vittoria in questo Campionato Europeo, battendo 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) un'Estonia capace di mettere in difficoltà gli azzurri nel secondo set, ribaltato e ...