Istat | il tasso di disoccupazione sale al 7 | 6% a luglio | meno lavoratori tra i 25 e i 49 anni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo sette mesi di crescita, al’occupazione è diminuita di 73mila unità rispetto a giugno. Secondo i dati dell’, il numero di occupati è sceso a 23 milioni e 513mila, restando comunque sopra il livello di2022 di 362mila unità. Nel confronto mensile, il calo dello 0,3% illustrato dacoinvolge solamente la fascia tra i 25 e i 49, ed è stato osservato per uomini e donne, dipendenti e autonomi. Nel confronto tra il 2023 e il 2022, il numero di occupati supera il dato di2022 dell’1,6%. Aildial 7,6%, con una crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente. Cala quello giovanile al 22,1%, -0,2%. Il numero di persone in cerca di lavoro è cresciuto di ...

In rallentamento su base annua, indica inoltre l', anche i prezzi dei Servizi ricreativi, ... Si prevede che i prodotti alimentari, alcolici e tabacco avranno ilannuo più alto ad agosto (9,8%...A che cosa è dovuta la decelerazione deldi inflazione Secondo l'pesa il rallentamento dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura ...Ildi inattivita' e' stabile al 33,5%. Rispetto a luglio 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro ( - 3,8%, pari a - 76mila unita') sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 ...

Occupati e disoccupati (dati provvisori) - Luglio 2023 Istat

L’Istat ha rilevato un dato interessante sull’occupazione: dopo sette mesi di crescita, a luglio 2023 gli occupati diminuiscono e aumentano i disoccupati. Questo calo dell’occupazione (-0,3%, pari a - ...Il governo s’appresta a scrivere una legge di Bilancio che promette di favorire la natalità. Ma i soldi del taglio al cuneo fiscale e l’assegno unico non sono ...