Istat | il fatturato dei servizi nel secondo trimestre - 0 | 5%

Lo comunica l', sottolineando che "dopo nove trimestri consecutivi di aumento, si registra un calo in termini congiunturali deldei servizi. Resta invece positiva, per il decimo ...L'ha comunicato che nel secondo trimestre 2023 l'indice destagionalizzato deldei servizi diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente in Italia. Si tratta del primo calo dopo ...È quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai datisuldell'Industria che in media cresce appena dell'1,3% a giugno del 2023. Consumi interni A sostenere gli alimentari " ...

Fatturato dell'industria - Giugno 2023 Istat

L'Istat ha comunicato che nel secondo trimestre 2023 l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,5% rispetto al ...Nel secondo trimestre dell'anno l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra, invece, un aumento su ba ...