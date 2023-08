Internet delle cose IoT e metaverso | la rivouzione socio-economica dell’Intelligenza Artificiale

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le tendenze digitali del 2023 si riassumono tutte sotto l’of Things (IoT) Il 2023 è l’anno del digitale. Il mondo, l’Italia in particolare, ripartono all’indomani della pandemia. Ad oggi non c’è meccanismo che non si sia trasformato in digitale. Anche in un Paese come l’Italia, storicamente poco incline all’innovazione – soprattutto se digitale – la marcia si è invertita. Post pandemia e con l’arrivo dei fondi del PNRR, l’Italia ha spinto forte l’acceleratore sul concetto di innovazione digitale. Lo si vede da una serie di aspetti. Anzitutto un’implementazione, coniugata alle sue principali branchie, il machine learning e il deep learning. O da un esponenziale aumentoidentità digitali, sempre più diffuse. E poi la grande rivoluzione del, un punto ...