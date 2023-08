Inter | Zanetti | «Gruppo equilibrato e non sarà facile»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Javier, vice presidente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i sorteggi della Champions League Javier, vice presidente dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i sorteggi della Champions League. Le sue dichiarazioni: SUL GIRONE – «Inizia una nuova Champions. Di sicuro è un: conosciamo le avversarie che andremo ad affrontare, in questa competizione non è mai. L’importante è che l’stia bene e che possa preparare bene tutte le partite». LE AMBIZIONI – «Il fatto di essere arrivati fino in fondo l’anno scorso conta, si cresce in autostima e può aiutare anche i nuovi. Cercheremo di fare una Champions da protagonisti. Difficile ripetersi, ma la voglia non manca. Abbiamo ...

