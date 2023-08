Inter | un giocatore sacrificato sul mercato per arrivare a Maxime Lopez

L'olandese, interrotti i discorsi con l'che aveva in lui una alternativa a Pavard - arrivato ...3 milioni - il sostituto di una colonna tecnica (e morale) della squadra qual è ilin ...É cosa nota che undella sua imponente stazza fisica abbia bisogno di carburare, prima di ... nei pensieri dello Special One è nata l'idea di mettere l'exsubito in campo, a partita in ...... appunto, si trattava di un matrimonio che, semplicemente, si doveva fare: per il volere dell',... che incassano 30 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus, per unin scadenza tra ...

Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Inter Inter - News Ufficiali

Non è assolutamente chiuso il mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri lavorano per rinforzare il centrocampo e, in questa ultima manciata di ore a disposizione, sembrano essere più che chiari gli ...L'Inter cerca ancora dei colpi e Marotta ha due centrocampisti in lista per rinforzare la rosa di Inzaghi nelle ultime fasi di calciomercato ...