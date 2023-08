Inter sfoglia la lista dei profili a centrocampo | ecco tutti i possibili incastri

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023)costretta a tornare in fretta e furia sul mercato per sistemare ildi Inzaghi. Non è una notizia del 31 agosto ma la realtà dei fatti da circa due mesi. Solo che il tempo adesso stringe e trovare l’incastro perfetto, dopo le ultime complicazioni, diventa un’impresa ULTIMO TASSELLO – Un po’ di confusione e troppe suggestioni caratterizzano le ultime 24 ore abbondanti di calciomercato in casa nerazzurra. L’cerca un centrocampista. Anzi, Simone Inzaghi vuole un centrocampista. Più precisamente, Inzaghi vuole un “quinto” profilo da inserire nelle rotazioni alle spalle dei quattro titolari (Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, in rigoroso ordine alfabetico). Tenendo in rosa un “sesto” solo per far numero in emergenza. In pratica Kristjan Asllani, che già conosce il “ruolo” nelle ...