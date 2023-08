Inter | il giorno del calendario per i gironi di Champions League

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’dalla seconda fascia è stata sorteggiata con squadre di livello pari al suo. La sorte ha dato buone notizie ai nerazzurri, che ora attendono ilper sapere quando affronteranno le rivali.– L’giocherà nel gruppo D dicontro Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Le squadre sono di alto livello, ma non come quello dello scorso anno, ossia Bayern Monaco e Barcellona. Ilufficiale uscirà entro sabato alle 12, ma ci sono già le date in cui si disputeranno le partite. Il 19 settembre l’esordio, poi il 3 e 4 ottobre, il 24 e 25 dello stesso mese la terza giornata. Le gare di ritorno ci saranno il 7 e il 28 novembre, considerando ovviamente 8 e 29. L’ultima spesso decisiva, ma non nella stagione passata, il 12 il e ...