Inter | doppio colpo dell' ultim' ora? Inzaghi prepara la corazzata | nomi pesantissimi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il mercatopotrebbe non essersi chiuso con Benjamin Pavard. Il "braccetto" francese arrivato dal Bayern Monaco blinda la difesa di Simone, ma il mister nerazzurro avrebbe chiesto ancqualche puntello per completare il centrocampo. E così il duo Marotta-Ausilio, che fin qui hanno condotto una campagna acquisti a saldo zero o quasi, pagata praticamente con la cessione di Onana al Manchester United e tagli pesanti sul fronte monte ingaggi, si è messo al lavoro per un possibilein chiusura di sessione. Domani, venerdì 1 settembre, si chiude la finestra e bisogna accelerare. Secondo la Gazzettao Sport,vorrebbe un mediano "fisico" in grado di sostituire come caratteristiche Gagliardini (andato al ...

La 'Gazzetta dello Sport' apre con il titolo dedicato alle ultime mosse dell'Inter in particolare, con un colpo a centrocampo possibile tra Ndombele e Maxime Lopez: 'gran finale'.

Non è ancora chiuso il mercato dell'Inter: con le giuste condizioni, il club nerazzurro proverà a completare il suo centrocampo ...