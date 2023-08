Inter | colpo last minute | occhi su Ndombele e Maxime Lopez

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’sarebbeessata ad aggiungere un nuovo centrocampista in queste ultime ore di calciomercato. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’vorrebbe piazzare un ultimoin questa sessione di calciomercato. Dopo il mancato arrivo di Samardzic a centrocampo, Marotta ha infatti messo nel mirino altri due calciatori. Si tratta di Tanguydel Tottenham edel Sassuolo. Per il primo si tratterebbe di un prestito come lo scorso anno con il Napoli, mentre per il centrocampista neroverdi servirebbe uno scambio con Asslani.