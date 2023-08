Inter | Asllani è già all’addio | nessuna fiducia ai giovani

...Sensi (causa storico infortuni) e(causa gioventù e inesperienza europea) fari filtrare alcuni dubbi. Ed ecco quindi il transalpino, pronto a tornare in Serie A ad altissimi livelli. L'...Commenta per primo L'sta pensando a uno scambio trae Maxime Lopez . Secondo la Gazzetta dello Sport, l'arrivo del francese dal Sassuolo chiuderebbe troppo le porte all'albanese che quindi potrebbe fare il ...Il web nerazzurro in rivolta: e, si fa anche il nome di Ndombele. Perchée Sensi non danno piene garanzie: il primo non ha mai convinto veramente, il secondo è una incognita ...

Cosa fare con ASLLANI INTER e GIOCATORE al BIVIO: le ULTIME Fcinternews.it

A Buongiorno Calciomercato, podcast sul sito di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell’ Inter. “ L’Inter potrebbe fare ancora un centrocampista. C’è questa possibilità d ...Il mercato dell’Inter non è ancora terminato. Se l’arrivo – e la conseguente ufficialità – di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco aveva regalato il tanto atteso braccetto alla formazione di Simone Inzag ...