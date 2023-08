Intelligenza artificiale | la Cina preme l' acceleratore

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le autorità danno il via libera per immettere sul mercato Ernie Bot, il chatbot di Baidu, sul mercato, e altri progetti di multinazionali del Dragone

Baidu , il principale motore di ricerca in lingua cinese, ha lanciato Ernie Bot in risposta all'americana ChatGPT, unico strumento didisponibile per il mercato cinese nell'immediato. Oltre a Ernie Bot, Baidu si appresta inoltre a lanciare una serie di nuove applicazioni nate dall'...di Christophe Braun* . Il mercato globale dell'e' stimato intorno ai 120 miliardi di dollari, una cifra che alcuni istituti di ricerca prevedono di espandere piu' volte fino a 1.600 miliardi di dollari entro il 2030, con ...La corsa all'dei paesi del Medio Oriente potrebbe subire una dura battuta d'arresto: il governo degli Stati Uniti ha infatti deciso di bloccare l'esportazione di GPU NVIDIA H100 e A100 in ...

Intelligenza artificiale, per lanciare le start up fondo da 600 milioni - 24+ 24+

E tante esperienze, ogni giorno, sono possibili solo grazie all’interconnessione tra i due mondi. Intelligenza artificiale, IoT, cloud, agiscono come abilitatori ma di fatto sembrano “scomparire”, ...L’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto per le aziende che hanno spesso bisogno di analizzare miliardi di dati. Proprio per questo motivo Google ha deciso di lanciare BigQuery Studio, ...