La Lazio può sorridere dopo i sorteggi di Montecarlo. Il gruppo E non è semplice, ma è sicuramente alla portata della squadra di Sarri. Gironecarta difficilissimo per il Milan - girone F - che pesca Psg, Borussia Dortmund, e ... Confermato lo zoccolo duro, aggiunti Cabral dalla Fiorentina e Di Maria dalla Juventus

Insidie ed ex sulla strada della Lazio: tutto sul girone dei biancocelesti La Gazzetta dello Sport

LAZIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE CURIOSITA - Le curiosità riguardanti le avversarie della Lazio in Champions League.L'urna di Montecarlo ha parlato, la Lazio è stata sorteggiata nel Girone E, dove affronterà Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Un esito benevolo, per lo meno sulla carta.