Infortunio sul lavoro | operaio muore folgorato

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Un uomo è morto, mentre dipingeva la facciata esterna di un capannone di un'azienda di confetture e conserve a Castel di Sangro in provincia de' L'Aquila. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, in uno stabilimento lungo la statale 17. A perdere la vita unmolisano di Roccaravindola, frazione di Montaquila in provincia di Isernia. E' possibile che abbia toccato i cavi elettrici. Inutili i soccorsi da parte del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.