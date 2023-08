Infarto | i sintomi sono differenti tra uomo e donna | come riconoscerli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in tutto il mondo. Solo in Italia si registrano ogni anno 240 mila decessi per malattie ischemiche del cuore,l', e malattie cerebrovascolari,l’ictus. Si tratta di eventi imprevedibili, ma la prevenzione dei...

...questi principalid'allarme specifici per sesso con funzionalità aggiuntive - come profili clinici e misure biometriche - per migliorare ulteriormente la previsione di un imminente", ...... coprendo, fattori di rischio e consigli pratici per chi ha affrontato o vuole prevenire un problema cardiaco. attacco. 'Angina e' invece approfondisce gli aspetti medici, discutendo ...... come ictus,, fibrillazione atriale e ipertensione arteriosa". A CHI RIVOLGERSI - Il sospetto diagnostico si basa prima di tutto suiriferiti dal paziente (sonnolenza, stanchezza ...

"L'ipertensione arteriosa può aumentare significativamente il rischio di infarto e ictus, ma può essere difficile sapere di averla se non ci si sottopone a un controllo perché di solito non presenta ...Uno studio individua le differenze dei sintomi dell'attacco cardiaco nell'uomo e nella donna: ecco quali sono i sintomi premonitori nelle 24 ore prima.