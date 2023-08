Incidente treno Torino | chi sono i 5 operai morti | Kevin il più giovane 22 anni | Michael diceva di vivere un «periodo difficile»

Ed è con loro che Francesco ha commentato la tragedia occorsa ieri notte sui binari alla stazione di Brandizzo, dove cinque operai al lavoro su delle rotaie sono morti, investiti da unin corsa.... posta dal giornalista dell'Ansa Fausto Gasparroni, relativa all'avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi a Brandizzo, nel Torinese, dove cinque operai sono morti travolti da un. Il ...... un ragazzo di 23 anni è morto questa sera dopo essere stato investito da unmerci. Secondo ... Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono sul luogo dell'per ricostruire la dinamica della ...

Chi sono le 5 vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Il più giovane aveva 22 anni QUOTIDIANO NAZIONALE

dalla nostra inviata BRANDIZZO (TORINO) - Alle 23.50 il convoglio ha imboccato il binario 1 della stazione di Brandizzo. Correva veloce, pur nei limiti imposti come sottolinea Rfi, ha ...La procedura prevede l’esecuzione dei lavori in assenza di circolazione ferroviaria. Insieme allo sgomento e al profondo dolore per quanto accaduto e al co ...