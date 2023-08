Incidente nel torinese | treno travolge operai | 5 morti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cinquesononel, travolti poco prima della mezzanotte di ieri da unsulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria, in direzione Torino. Con gli, di una ditta di Borgovercelli (Vercelli), c'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Sotto shock il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava con in cabina un secondo collega.La dinamica Il, come riferiscono i carabinieri, viaggiava a 160 chilometri all'ora e glistavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione, quando è passato il convoglio tecnico, trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino. "Rfi ...

Sul luogo del terribile sono al lavoro la polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso, coordinati dalla Procura di Ivrea, per cui è presente la pm Giulia Nicodemi.

Tragedia nel Torinese. Un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto, come riferiscono ...Un treno ha travolto e ucciso cinque operai lungo la linea Torino-Milano. Il terribile incidente ferroviario, ennesima tragedia sul luogo di lavoro, è avvenuto a Brandizzo, a una ventina di chilometri ...