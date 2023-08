Incidente ferroviario Torino | dati morti sul lavoro | una strage continua

(Di giovedì 31 agosto 2023) Negli open data Inail del primo semestre 2023 la macabra contabilità ufficiale E’ una. Con il numero deiche si aggiornamente nella macabra contabilità ufficiale delle vittime del. L’di, con cinque addetti alla manutenzione ferroviaria alla stazione di Brandizzo, è l’ultimo caso, in ordine cronologico, che va ad aggiornare un bilancio inaccettabile, al netto delle variazioni annuali che spostano poco o nulla. In Italia sia morire die per ilcon una frequenza che è rappresentata in maniera evidente negli ultimiInail disponibili, quelli degli open data relativi al primo semestre 2023. Le ...

Le Acli esprimono il loro 'profondo dolore' per la morte dei cinque operai travolti e uccisi nella notte da un treno in transito mentre stavano lavorando ai binari della linea ferroviaria Torino - ...Cinque operai sono stati travolti e uccisi intorno a mezzanotte in unall'altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino - Milano: si tratta di addetti alla manutenzione ferroviaria che stavano lavorando sui binari e che sono stati ...Ci sarebbe un errore di comunicazione alla base della tragedia di Brandizzo, in provincia di Torino, dove, stanotte, in un tragico, hanno perso la vita cinque operai. I cinque addetti alla manutenzione dei binari - dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata in lavori di ...

Incidente Brandizzo, dalla velocità del treno all’errore di comunicazione: le ipotesi Sky Tg24

Un terribile incidente ferroviario ha visto cinque operai morire venendo investiti da un treno: tra le vittime anche due siciliani.Torino Cinque operai sono stati travolti e uccisi intorno alla mezzanotte scorsa in un incidente ferroviario all’altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino-Milano: si tratta di addetti ...