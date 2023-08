Incidente ferroviario Torino | dati morti sul lavoro | una strage continua

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – E' una. Con il numero deiche si aggiornamente nella macabra contabilità ufficiale delle vittime del. L'di, con cinque addetti alla manutenzione ferroviaria alla stazione di Brandizzo, è l'ultimo caso, in ordine cronologico, che va ad aggiornare un bilancio inaccettabile, al netto delle variazioni annuali che spostano poco o nulla. In Italia sia morire die per ilcon una frequenza che è rappresentata in maniera evidente negli ultimiInail disponibili, quelli degli open data relativi al primo semestre 2023. Le denunce di infortunio sulcon esito ...