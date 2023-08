Incidente ferroviario sulla Torino Milano | chi sono i 5 operai morti

(Di giovedì 31 agosto 2023), 31 ago. (Adnkronos) – Aveva 22 anni il più giovane dei 5nella nottelinea ferroviaria, investiti da un treno che viaggiava a 160 km orari. I 5 addetti alla manutenzione, che stavano lavorando sui binari,stati .Le cinque vittime, tutti dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli,: Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli. Le vittime, a causa del forte impatto,decedute sul colpo. L’area è dotata di sistemi di videosorveglianza dalle cui registrazioni la Procura di Ivrea conta di acquisire importanti elementi per ...

Leggi Anchedi Brandizzo, il racconto del testimone: 'Un lungo sibilo, poi abbiamo visto un grosso pezzo di treno accanto ai furgoni degli operai' 'È una tragedia, qualcuno ...Cinque operai sono stati travolti e uccisi ieri poco dopo la mezzanotte in unsulla linea che collega Torino a Milano. Parlano il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo RussoRoma, 31 ago. Drammatico intervento dei vigili del fuoco stanotte nel torinese per unnella stazione di Brandizzo: deceduti cinque operai travolti da un treno in transito, feriti altri due, si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco a proposito dellincidente ...

Incidente Brandizzo, chi erano gli operai uccisi dal treno: Kevin, 22 anni, il più giovane Sky Tg24

Una notte funestata da una terribile tragedia nel cuore del Piemonte: cinque operai hanno perso la vita in un incidente ferroviario. Poco prima della mezzanotte di ieri, un treno, che viaggiava a 160 ...Tragedia stanotte a Brandizzo, vicino a Torino, dove un treno regionale ha travolto e ucciso 5 operai al lavoro sui binari.