Incidente ferroviario | parla la famiglia della vittima più giovane

(Di giovedì 31 agosto 2023) Hanno perso la vita cinque operai Cinque operai hanno preso lanell’, avvenuto nella notte a Brandizzo, sulla linea tra Milano e Torino. Tra le vittime già giovani, Kevin Laganà, operaio di 22 anni. Necosì laa Repubblica: «Non si può morire così. Non aveva paura di niente Kevin, lavorava di giorno e di notte. Da due anni aveva trovato questo lavoro». Leggi anche: Asse ferroviaria Milano-Torino: cinque gli operai morti #31agosto Nuove inaccettabili #morti sul lavoro. Il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime dell'#di questa notte sulla linea Torino-Milano, in cui un treno ha travolto 5 operai. Per avere più #sicurezza applicare #stopworkauthority #bastamortisullavoro pic.twitter.com/suYol5GkSd — Fit-Cisl Nazionale (@FitCisl) ...

...di inchiesta interna per dare risposte concrete a chi si domanda giustamente come questo...che non si possa lavorare sui binari se non c'e' la certificazione che il trafficoe' ......ci sono tante cose da chiarire e l'inchiesta aperta dalla procura di Ivrea per disastro... Per fornire chiarimenti sull'che ha visto i 5 operai tra 22 e 52 anni travolti senza che ..."Il gravissimoche stanotte a Brandizzo, a pochi chilometri da Torino, ha ucciso cinque lavoratori della manutenzione ferendone altri due, è l'ennesimo episodio di una storia ...

Incidente Brandizzo, dalla velocità del treno all’errore di comunicazione: le ipotesi Sky Tg24

Roma, 31 ago. (askanews) - 'L'indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire. Questa strage va bloccata immediatamente: domani ...Dal 2007, quando l'Scmt è entrato in funzione, non mi risulta ci siano stati incidenti dovuti ad errori umani sul rispetto dei segnali”. “A livello di sicurezza l'Italia si colloca nel gruppo di testa ...