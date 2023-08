Incidente ferroviario | Mattarella fa visita a Brandizzo e depone una corona di fiori davanti alla stazione – Video

" La tragica morte di cinque operai al lavoro sui binari, in un cantierea Brandizzo (... Nel pregare per loro e per il macchinista coinvolto nell', invitiamo a non assistere ...Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in merito aldisastrodi ... Nel pregare per loro e per il macchinista coinvolto nell', invitiamo a non assistere ...Sono stati ascoltati come persone informate sui fatti i due macchinisti del treno coinvolto nell'della scorsa notte a Brandizzo ( Torino ). Il fascicolo aperto dalla procura di Ivrea resta per ora a carico di ignoti. Le ipotesi di reato sono disastrocolposo e ...

Chi sono le 5 vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Il più giovane aveva 22 anni QUOTIDIANO NAZIONALE

L'intervista di Fanpage.it a Mario Demagistri, sindaco di Borgo Vercelli, il paese del torinese di cui era originaria la Sigifer, la ditta per la quale lavoravano i 5 operai travolti a Brandizzo da u ...E' una delle cinque vittime dell'incidente ferroviario in cui hanno perso la vita gli operai della ditta Sigifer di Vercelli ...