Incidente ferroviario di Brandizzo | il racconto del testimone | “Un lungo sibilo | poi abbiamo visto un grosso pezzo di treno accanto ai furgoni degli operai”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Michael, Giuseppe, Saverio, Giuseppe e Kevin sono stati travolti e uccisi sul colpo da unregionale vuoto, in transito sulla linea Torino-Milano per raggiungere il deposito. Stavano per iniziare i lavori di sostituzione di alcuni pezzi di rotaia, a un chilometro dalla stazione di, nel torinese, quando il convoglio è piombato improvvisamente su di loro, ad una velocità di 160 chilometri orari, trascinandoli per decine di metri. Altri due colleghi che erano con loro, tra cui il capo cantiere, sono invece rimasti miracolosamente illesi e ora si trovano ricoverati in ospedale in stato di choc. Secondo una prima ricostruzioneinquirenti, riferita dal quotidiano La Stampa, il gruppo didella ditta Sogifer di Borgo Vercelli era arrivato in stazione con duecassonati verso ...