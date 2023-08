Incidente ferroviario a Brandizzo | poniamo fine alla strage dei morti sul lavoro

(Di giovedì 31 agosto 2023) La tremenda uccisione di cinque operai della manutenzione, e il ferimento di altri due, travolti da un treno mentre stavano lavorando su di un binario, non costituisce per nulla un “”. Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorbillo, 43 anni, Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, sono le ennesime vittime di un sistema di sfruttamento e violazione dei diritti fondamentali, che ne ha già fatte migliaia, e risponde unicamente all’obiettivo del profitto e dell'”efficienza” a tutti i costi, comprese le vite delle persone. E non si tratta di persone qualsiasi, perché sono lavoratori, cioè di coloro che, a rischio della vita e in condizioni sempre peggiori da tanti punti di vista, si ostinano a mandare avanti questo nostro disastrato Paese, ogni giorno più devastato e maltrattato da cosche, cricche e camarille di ogni genere, ...

