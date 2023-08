Incidente ferroviario a Brandizzo | le ipotesi sul disastro | dal “buco nero” nella comunicazione alla velocità del treno

Lo dice a LaPresse Laura, che abita lungo la ferrovia a proposito dell'avvenuto questa notte. 'Mio marito - racconta - mi ha chiesto se fosse normale. In un primo momento ho addirittura ...Un errore di comunicazione o un errore umano del macchinista, Polfer e Procura di Ivrea indagano sulla dinamica dell'di ieri sera alla stazione di Brandizzo, alle porte di Torino, quando un treno ha travolto a 160 chilometri orari un gruppo di operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione ...🔊 Ascolta l'articolomortale sulla linea Torino - Milano In una tragicaavvenuto all'altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino - Milano, cinque operai sono stati travolti e uccisi mentre stavano lavorando sui binari. Gli operai erano ...

Chi erano i 5 operai vittime dell'incidente ferroviario a Brandizzo: il più giovane aveva 22 anni Open

Così il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, in merito alla tragedia di questa notte nei pressi della stazione ferroviaria, dove hanno perso la vita cinque operai. «Il nostro pensiero oggi va alle ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...